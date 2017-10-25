ADVOCAAT, TÜRKİYE'DEN 4 İSMİ MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDI
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Advocaat, İskoçya ve Romanya maçlarının kadrosuna Türkiye'den Babel, Lens, Janssen ve Elia'yı çağırdı.
Hollanda Milli Takımı'nın kasım ayında İskoçya ve Romanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından belirlenen 32 kişilik geniş kadroya, Beşiktaş'tan Ryan Babel ve Jeremain Lens, Fenerbahçe'den Vincent Janssen ile Medipol Başakşehir'den Eljero Elia da dahil edildi.
SNEIJDER DE KADRODA
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Fransa'nın Nice ekibine katılan Wesley Sneijder de aday kadroda kendisine yer bulan isimler arasında.
Kaynak: haberinburada
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