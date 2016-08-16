O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

advocaat, kulübede despot bir canavara dönüşür!

ADVOCAAT, KULÜBEDE DESPOT BİR CANAVARA DÖNÜŞÜR!

2006-2009 yılları arasında Rusya'nın Zenit takımında Advocaat ile birlikte çalışan Fatih Tekke, tecrübeli çalıştırıcıyı anlattı.

Tarih : 16 Ağustos 2016, 09:13
Puan Ver : Advocaat, Kulübede Despot Bir Canavara Dönüşür!(0/10)


Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat'ı, 2006- 2009 yılları arasında Rusya'nın Zenit takımında birlikte çalıştığı eski öğrencisi Fatih Tekke'ye sorduk… Trabzonspor ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Tekke, Hollandalı çalıştırıcıyı yere göğe sığdıramadı. İşte Tekke'nin yaptığı o açıklamalar:



Advocaat'ın en belirgin özelliği inanılmaz denecek seviyede anlayışlı ve iyi bir insan oluşudur. Yıldız oyuncuyu çok rahatlıkla idare edebilecek bir hocadır. Kesinlikle oyuncular ile iletişim konusunda önemli bir tecrübe. Kaprisi yoktur, altın gibi bir kalbi vardır. Ama kulübede despot bir canavara dönüşebilir. Türkiye'de yaşayacağı en önemli problemin oyuncuların ve kulüplerin yapısını anlamak olduğunu düşünüyorum. Bunu kısa sürede atlatırsa, kendisini takıma verip önemli işler yapar.








Etiketler: Advocaat  Kulübede  Despot  Bir  Canavara  Dönüşür    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER