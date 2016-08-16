

Fenerbahçe'nin yeni hocası Dick Advocaat'ı, 2006- 2009 yılları arasında Rusya'nın Zenit takımında birlikte çalıştığı eski öğrencisi Fatih Tekke'ye sorduk… Trabzonspor ve Milli Takım'ın efsane isimlerinden Tekke, Hollandalı çalıştırıcıyı yere göğe sığdıramadı. İşte Tekke'nin yaptığı o açıklamalar:







Advocaat'ın en belirgin özelliği inanılmaz denecek seviyede anlayışlı ve iyi bir insan oluşudur. Yıldız oyuncuyu çok rahatlıkla idare edebilecek bir hocadır. Kesinlikle oyuncular ile iletişim konusunda önemli bir tecrübe. Kaprisi yoktur, altın gibi bir kalbi vardır. Ama kulübede despot bir canavara dönüşebilir. Türkiye'de yaşayacağı en önemli problemin oyuncuların ve kulüplerin yapısını anlamak olduğunu düşünüyorum. Bunu kısa sürede atlatırsa, kendisini takıma verip önemli işler yapar.