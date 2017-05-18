Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'e penaltılar sonucu toplamda 12-11 (Normal ve uzatma süreleri 2-2) yenilerek elendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da ülkesinin yolunu tuttu.



19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar havaalanlarına akın ederken Advocaat da sabahın ilk ışıklarıyla dış hatlarda görüntülendi.



Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı.



Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından pazartesi günü oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi İstanbul'dan ayrıldı.







kaynak:sabah