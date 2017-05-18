Rus Turistleri Taşıyan Midibüs Şarampole Devrildi! Yaralılar Var...
Çavuşoğlu: Son Derece Dostane Bir Ziyaretti
Mhp'den Erdoğan-Trump Görüşmesine İlişkin...
Global Virüs Saldırısı Hedefinde Türkiye 14. Sırada
Apple'dan Büyük Siri Atılımı!
Oyuncular İçin Kaçırılmayacak Alan Wake Fırsatı!
Hangi Yonga Setini Kullanan Galaxy S8 Daha Pahalı?
Samsung Galaxy J7 Max Özellikleri Ortaya Çıktı
Psn'de Flaş İndirimler Başladı
Alan Wake Satıştan Çekiliyor!
Hackerlar Yeni Karayip Korsanları Filmini Çaldı
Honor 9 Ne Zaman Tanıtılacak?
Galaxy S8 Pirates Of The Caribbean Versiyonu Geliyor!
Huawei Nova 2'nin Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Htc U11 Resmen Tanıtıldı! İşte Özellikleri!
Samsung, Cortex-A73 Çekirdekli Yeni Yonga Setini Geliştiriyor
Google Pixel 2 Nasıl Görünecek?
Barış Arduç'tan Evlilik Açıklaması
Şaşırtan Karpuz Çekirdeği Gerçeği!
Advocaat İlk Uçakla Türkiye'den Ayrıldı!

advocaat ilk uçakla türkiye'den ayrıldı!

ADVOCAAT İLK UÇAKLA TÜRKİYE'DEN AYRILDI!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir'e penaltılar sonucu toplamda 12-11 (Normal ve uzatma süreleri 2-2) yenilerek elendi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da ülkesinin yolunu tuttu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 09:58
Puan Ver : Advocaat İlk Uçakla Türkiye'den Ayrıldı!(10/10)9


19 Mayıs tatilinin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar havaalanlarına akın ederken Advocaat da sabahın ilk ışıklarıyla dış hatlarda görüntülendi.



Dış hatlardan seyahat eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat güvenlik noktası sırasında beklerken, minikler güreş takımı da gri pasaportla yurtdışına çıkacağı için işlem noktasında beklemek zorunda kaldı.



Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri maçın ardından pazartesi günü oynayacakları Gençlerbirliği maçı öncesi İstanbul'dan ayrıldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Advocaat  İlk  Uçakla  Türkiye  Den  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER