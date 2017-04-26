ADVOCAAT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Hollanda basını, emeklilik kararı alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın adının Hollanda Milli Takımı ile anıldığını iddia etti.
Hollanda basını, emeklilik kararı alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın adının Hollanda Milli Takımı ile anıldığını iddia etti. Söz konusu iddialar üzerine kamuoyuna bir açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Hans van Breukelen, "Dick Advocaat ve Henk ten Cate ile yüz yüze görüşmelerimi. İyi görüşmelerimiz oldu, her şeyi karara bağlamaya çalıştık" dedi. Breukelen, resmi kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar