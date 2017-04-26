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advocaat için resmi açıklama

ADVOCAAT İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Hollanda basını, emeklilik kararı alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın adının Hollanda Milli Takımı ile anıldığını iddia etti.

Tarih : 26 Nisan 2017, 09:08
Puan Ver : Advocaat İçin Resmi Açıklama(5/10)3


Hollanda basını, emeklilik kararı alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın adının Hollanda Milli Takımı ile anıldığını iddia etti. Söz konusu iddialar üzerine kamuoyuna bir açıklama yapan Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Hans van Breukelen, "Dick Advocaat ve Henk ten Cate ile yüz yüze görüşmelerimi. İyi görüşmelerimiz oldu, her şeyi karara bağlamaya çalıştık" dedi. Breukelen, resmi kararın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.

 



 



kaynak:sabah








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