

Hollanda basınında yer alan habere göre tecrübeli teknik adamın imza atmak için daha çok erken olduğunu söylediği ancak yardımcıları Cor Pot ve Mario Been ile beraber 1 yıl daha kalmaya sıcak baktığı belirtildi.







Hollandalı hoca da iddiaları yalanlamazken, ülke basınına “Rekabet burada çok heyecan vereci. Stadyumlar harika ve Fenerbahçe taraftarı çok iyi. Bu sezon başkası tarafından seçilmiş bir kadroyu yönetmek zorunda kaldım. Umarım iyi bir sezon sonu olur. Medya da gelecek sezonum hakkında bana birçok soru soruyor” diye konuştu.







kaynak:haberler