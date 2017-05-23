

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gençlerbirliği maçının ardından sezon sonun kadar kalıp kalmayacağı ile ilgili konuşmuş, "Normal şartlarda ben son maça kadar buradayım ama başka bir durum olur, başkanımız farklı bir karar verirse o zaman durum başka." demişti. Advocaat'ın sözlerinin ardından Fenerbahçe'nin kararı belli oldu.







'GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK'







Yönetim, ligin bitmesine 2 hafta kala Advocaat'ı göndermeye sıcak bakmıyor. Yöneticiler, Advocaat'ın sözlerinin ardından Aziz Yıldırım'la konuyu görüştü ve son karar olarak, 'sezonu tamamlaması' çıktı. Özellikle basketbolda edinilen başarının ardından, ligin bitimine 2 hafta kala Advocaat ile yolları ayırmanın, gereksiz bir gündem yaratacağı düşünülüyor.







kaynak:sabah