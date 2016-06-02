

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2015-1016 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olan öğrencilerini, Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleştirilen törenle uğurladı.







Törene ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Tunca ve Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı, BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.







Prof. Dr. Cavit Bircan, BESYO'nun merkez kampüse taşındıktan sonra ciddi bir dönüşüm gerçekleştirdiğini, hemen hemen hergün yeni başarılara imza attığını söyledi. Mezun olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Bircan, "Sakın ola rızık endişesine kapılmayın. Çalışın, çalışkan olun. Allah size, mutlaka bir kapı açacaktır" dedi.







BESYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Güreş, 4 bölümden 255 öğrencinin mezuniyet mutluluklarını yaşadıklarını belirterek; "Bugün BESYO'unu mutlu ve gururlu günüdür. ADÜ BESYO Türkiye'de ilk beş içinde olup Türkiye ve Dünya Şampiyonlarının tercih ettiği önmeli bir okuldur. Bugün mezuniyet sevincini yaşadığımız evlatlarımızdan 18'i çeşitli branşlarda milli formayı terletmiş arkadaşlarınızdır. Hepinize yeni hayatlarınızda başarı diliyorum." dedi.







BESYO Okul Birincisi Yöneticilik Bölümü Öğrencisi Hakan Çakır, türlü zorluklarla eğitim hayatlarını sürdürdüklerini ve bugün yaşadıkları mezuniyet ile anne babalarının emöeklerini boşa çıkarmadıklarını belirterek; "Her birimiz özel bir anne babanın evladıyız. Bu yüzden onların emeklerini boşa çıkarmamak için çok çalıştık. Şimdi ise başarılarımızın karşılığı olarak mezun oluyoruz. Bize rehber olan, eğitimimizin her aşamasında desteğini gördüğümüz hocalarımıza minnettarız. Üstümüzde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.







Konuşmaların ardından mezun öğrencilerin oluşturduğu Finitolar Grubu'nun 'Robot Aşkım' adlı tiyatro oyunu ile gerçekleşen çeşitli gösteriler mezuniyetin şenlik havasında geçmesini sağladı. Mezuniyet programının devamında ADÜ ve ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edip başarı elde eden milli sporcu öğrenciler ile bölümünde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.







Program, mezuniyet pastasının kesilmesi ve kep atma töreni ile son buldu.