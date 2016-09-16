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Adriano mu? Caner mi?

ADRİANO MU? CANER Mİ?

Beşiktaş ara vermeden Akhisar maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Şenol Güneş zorlu deplasmanda farklı bir 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Tarih : 16 Eylül 2016, 09:26
Puan Ver : Adriano Mu? Caner Mi?(7/10)9


Portekiz'den 1 puanla dönen Beşiktaş ara vermeden Akhisar maçı hazırlıklarına başlarken, teknik direktör Şenol Güneş zorlu deplasmanda farklı bir 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor.



Lig maçlarında Cenk Tosun'a formayı emanet eden Güneş'in, Benfica maçında sahaya sürdüğü Aboubakar'ı yedek soyunduracağı kaydedildi.



Sol bekte ise kararsızlık yaşadığı öğrenilen deneyimli çalıştırıcının Benfica karşısında istediğini alamadığı Adriano'nun yerine Caner Erkin'i oynatmak istediği öğrenildi.



Güneş, son kararını maç saatinde verecek. 








Etiketler: Adriano  Mu  Caner  Mi    haber

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