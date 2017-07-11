ADRİANA YENGE, GELİR GELMEZ TRAFİĞİ BİRBİRİNE KATTI
Tatil için sevgilisi Metin Hara'yla Bodrum'a gelen Adriana Lima, basın mensuplarından kaçmak için trafiği birbirine kattı.
Tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Adriana Lima ve sevgilisi Metin Hara, Bodrum trafiğinde kabusa çevirdi. Lima, tam 1 saat 45 dakika Bodrum sokaklarında ve yarımadada basın mensuplarını peşinden koşturdu, araya giren iki araç basın mensuplarının otomobillerine çarptı.
140 KM HIZLA GİTTİ, KIRMIZIDA DURMADI
Tatil için sevgilisi Metin Hara ile birlikte Milas- Bodrum Havalimanı'na gelen ardından özel bir otomobile binerek Bodrum'da kalacağı yere hareket eden Adriana Lima'nın Bodrum şehir merkezine girdikten sonra basın mensuplarının kendisini takip etmesine sinirlendi. Lima'nın şoförüne verdiği talimat ile Göltürkbükü, Gündoğan ve Yalıkavak mahallelerinde beş tur atıldı. Ardından Ortakent -Yahşi mahallesi, Yalıkavak yoluna girerek basın mensuplarını atlatmaya çalışan şoförün kırmızı ışıklara da uymadığı görüldü. Yaklaşık 160 kilometrelik yol bir saat 45 dakika sürdü. Kovalamaca sırasında iki araç, basın mensuplarının arasına girerek basın mensuplarını tehlikeye düşürdü.
VİLLA ÇALIŞANLARI BASINA ENGEL OLDU
Saat 18.00'de Milas Bodrum Hava Limanı'ndan çıkan Lima ve sevgilisi Metin Hara, saat 20.00'de Dereköy Mahallesi'nde bir otelin işletmeciliğini yapan Şeyda Karakaya isimli turizmcinin çiftlik içindeki villasına girdi. Lima ve sevgilisinin içerisinde tarihi değirmen olan ve sık sık düğün ve nişanların düzenlendiği özel villaya girişi sırasında villa çalışanlarının basın mensuplarının görüntü almasına engel olduğu görüldü. Adriana Lima'nın gelişi ile ilgili bilgi verilmedi. Lima'nın, Metin Hara ile yarın yata binerek Gökova ve Yunan adalarını kapsayan mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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