ADRİANA LİMA'YA BİR HAFTA YETTİ
Amerikan futbolunun yıldızı Julian Edelman 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.
Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı.
Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde adı Miltiadis Kastanis olduğu öğrenilen bir kişiyle fotoğraf paylaştı.
Ünlü ismin takipçileri, 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa yorum yağdırdı.
kaynak:milliyet
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