

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı.







Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde adı Miltiadis Kastanis olduğu öğrenilen bir kişiyle fotoğraf paylaştı.







Ünlü ismin takipçileri, 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa yorum yağdırdı.







kaynak:milliyet