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adriana lima'ya bir hafta yetti

ADRİANA LİMA'YA BİR HAFTA YETTİ

Amerikan futbolunun yıldızı Julian Edelman 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.

Tarih : 15 Mart 2017, 15:10
Puan Ver : Adriana Lima'ya Bir Hafta Yetti(6/10)6


Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı.



Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde adı Miltiadis Kastanis olduğu öğrenilen bir kişiyle fotoğraf paylaştı.



Ünlü ismin takipçileri, 100 binin üzerinde beğeni alan fotoğrafa yorum yağdırdı.



 



kaynak:milliyet








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