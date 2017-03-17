ADRİANA LİMA YENİ AŞKIYLA DUDAK DUDAĞA
Amerikan futbolu oyuncusu Julian Edelman'la 8 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta bitiren Brezilyalı model Adriana Lima, yeni bir aşka yelken açtı.
Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı. Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.
Bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden 35 yaşındaki güzel, yeni sevgilisi Matt Harvey ile öpüşürken yakalandı. Romantik dakikalar yaşayan taze aşıklar, kimseyi umursamadı ve bir süre öpüşmeye devam etti.
27 yaşındaki Harvey ile görüntülenen Adriana Lima, tüm gün yeni aşkıyla vakit geçirdi.
kaynak:milliyet
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