

Victoria's Secret modeli Adriana Lima, geçtiğimiz hafta Julian Edelman'la yollarını ayırmıştı. Brezilyalı model, ayrılığın üzerinden bir hafta geçmeden Miami'de 5 yıldızlı bir otelde bir kişiyle fotoğraf paylaşmıştı ve bu kişinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti.







Bu gündemin üzerinden 2 gün geçmeden 35 yaşındaki güzel, yeni sevgilisi Matt Harvey ile öpüşürken yakalandı. Romantik dakikalar yaşayan taze aşıklar, kimseyi umursamadı ve bir süre öpüşmeye devam etti.







27 yaşındaki Harvey ile görüntülenen Adriana Lima, tüm gün yeni aşkıyla vakit geçirdi.







kaynak:milliyet