ADRİANA LİMA, YAZAR METİN HARA'YLA BİRLİKTE MUĞLA'YA GELDİ
Brezilyalı model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile birlikte Muğla'ya geldi. İkilinin havalimanından elele çıkması aşk söylentilerini kuvvetlendirdi.
Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, yazar Metin Hara ile Muğla'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'a geldi. İkili Milas-Bodrum Havalimanı'ndan elele çıktı.
VIP BÖLÜMÜNÜ TERCİH ETMEDİ
Moda dünyasının ünlü modeli Adriana Lima'nın Milas-Bodrum Havalimanı'ndan yolcularla birlikte çıkıp, VIP bölümünü tercih etmemesi dikkati çekti.
AŞK DEDİKODULARI GÜÇLENDİ
Gazetecilerin kendisini görüntülemesine aldırış etmeden, geçen ay Los Angeles Havalimanı'nda kitabıyla poz verdiği yazar Metin Hara ile elele yürümeyi sürdüren ünlü model, kendilerini bekleyen otomobile binip, kalacakları otele geçti. İklinin el ele verdiği poz "aralarında aşk var" söylentilerini kuvvetlendirdi.
İKİ GÜN KALIP YUNAN ADALARINA GEÇECEK
Uzun kollu siyah sweatshirt, siyah kot pantolon ve bot giydiği görülen Lima'nın, arkadaşı Metin Hara ile Bodrum'da tatil yapacağı öğrenildi. Yurt dışında katıldığı bir festivalden İstanbul'a gelerek Hara ile buluşan Lima'nın iki gün Bodrum'da kaldıktan sonra Gökova Körfezi ve Yunan adalarını kapsayan mavi tura çıkmayı planladığı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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