ADRİANA LİMA VE YAZAR METİN HARA ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasındaki aşk iddiaları, ikilinin öpüşürken çekilen videoları sayesinde kesinlik kazandı.
Brezilyalı ünlü model, uzun süredir aralarında aşk yaşandığı iddia edilen yazar Metin Hara'yla birlikte Muğla'ya geldi. İkili havalimanından elele çıktı.
EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER
İki ünlü ismin havalimanından el ele çıkması, aralarındaki aşk iddialarını bir kat daha kuvetlendirdi. Ancak iddiaları kesinliğe kavuşturan görüntü kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER
Arkadaşlarıyla birlikte eğlenen Adriana Lima ve Metin Hara önce yan yana yana oturdu. Ardından birbirleriyle öpüştü. Öpüşme anlarına ait video kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Böylelikle aşak iddiaları kesinlik kazandı.
Kaynak: haberinburada
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