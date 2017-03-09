ADRİANA LİMA, JULİAN EDELMAN'DAN AYRILDI
Ünlü süper model Adriana Lima, Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Julian Edelman'dan ayrıldı.
35 yaşındaki Brezilyalı model ile 30 yaşındaki New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusunun, sekiz aylık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladıkları öğrenildi.
kaynak:ntv
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