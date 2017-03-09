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adriana lima, julian edelman'dan ayrıldı

ADRİANA LİMA, JULİAN EDELMAN'DAN AYRILDI

Ünlü süper model Adriana Lima, Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Julian Edelman'dan ayrıldı.

Tarih : 09 Mart 2017, 17:26
Puan Ver : Adriana Lima, Julian Edelman'dan Ayrıldı(6/10)6



35 yaşındaki Brezilyalı model ile 30 yaşındaki New England Patriots takımında oynayan Amerikan futbolcusunun, sekiz aylık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda noktaladıkları öğrenildi.



 



kaynak:ntv









Etiketler: Adriana  Lima  Julian  Edelman  Dan  Ayrıldı    haber

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