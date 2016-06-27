

Antalya'nın Kumluca ilçesinin turistik bölgesi Adrasan'da 26 Haziran Pazar günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu 27 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yanan alan miktarı ise 150 hektarı geçti.



Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.



Yangına ilk müdahale, bir yangın söndürme helikopteriyle yapıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve iş makinesi ile işçi bölgeye sevk edildi.