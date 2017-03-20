Adobe, 2017 yılının ilk çeyreği içinde 1.68 milyar dolar gelir kazanarak rekor kırmayı başardı. Bu başarıdaki en büyük etken kiralama yöntemi.



Adobe, 2017 yılının ilk çeyreği içinde 1.68 milyar dolar gelir kazanarak rekor kırmayı başardı. Bu başarıdaki en büyük etken kiralama yöntemi.



2015 yılı içerisinde oldukça yüksek gelir rakamlarıyla karşılaşan Adobe, bu sefer de 2017 yılı ilk çeyreğinde 1.68 milyar dolar gelir ile yeniden bir rekora imza attı. Elde edilen bu rakam 2016 yılı içerisinde olandan tam 300 milyon dolar daha fazla olarak göze çarpıyor.



Bu gelirlerdeki en önemli durum ise bir zamanlar yazılımları sadece tek bir lisans ücretiyle sınırsız olarak kullanıcılarına sunan firma kiralama ile işleyen bir iş modeline geçmesinin ardından oldukça iyi rakamlar ile karşılaşmaya başladı. Tüm bunların sonunda şirketin hisse değerleri yüzde 3 oranında yükselerek yatırımcıların da yüzünü mutlu etmeyi başardı.



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