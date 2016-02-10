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adobe flash resmen öldü, animate cc geldi

ADOBE FLASH RESMEN ÖLDÜ, ANİMATE CC GELDİ

Adobe, Flash'ın adını değiştirip bazı yenilikler de eklediği Animate CC'yi kullanıma sundu.

Tarih : 10 Şubat 2016, 09:37
Puan Ver : Adobe Flash Resmen Öldü, Animate Cc Geldi(8/10)10


Adobe, Flash'ın adını değiştirip bazı yenilikler de eklediği Animate CC'yi kullanıma sundu.



Adobe bugün itibariyle, web için animasyon aracının en son versiyonu Animate CC'yi resmi olarak piyasaya sürdü. Animate CC, aslında Adobe'un; son birkaç yıl içinde önemini ve popülaritesini giderek kaybeden Flash'ın bozulan bu imajına bir tür çekidüzen verme çabasının bir ürünü.

Animate CC'yle birlikte Adobe daha önce Flash Professional olarak bilinen bu yazılımın adını değiştirmekle kalmadı, ona aynı zamanda birçok yeni özellik de ekledi. Bu geliştirmelerle birlikte Animate CC, firmanın Creative Cloud ailesinin bir üyesi haline geldi. Animate CC'ye gelen en önemli yenilikler arasında dahili Adobe Stock ve Typekit desteğinin yanında, farklı CC uygulamaları ve diğer kullanıcılar arasında içerik paylaşımı için Creative Cloud Libraries desteği yer alıyor. Bu geliştirmeyle birlikte animatörler de artık videolarını 4K olarak hazırlayabiliyorlar.








Etiketler: Adobe  Flash  Resmen  Öldü  Animate  Cc  Geldi    haber

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