

Mozilla Firefox kullanıcıları son bir kaç gündür Adobe Flash Player sorunu yaşamaya başladılar.



İnternet tarayıcısı tarafından alınan bilgilere göre Flash Player tamamen sistemden kaldırılmaya başlanmış durumda.



Mozilla Firefoxkullanıcıları bir süredir Adobe Flash Player sorunu yaşıyor. Hacking Team'in hacklenmesi sonraında internette oluşan panik Flash Player'ın Mozilla Firefox engelinde boy gösterdi. Son dönemlerin en büyük internet açığı olarak gösterilen olay sonrasında ise gözle Adobe'ye çevrilmiş durumda.







Yeni gelen bilgilere göre Firefox'un sürümlerinden Flash Player eklentisi tamamen engelleniyor. Mozillabu önlemi bir türlü güvenlik açıklarını kapatamayan Flash Player'a karşı bir önlem olarak yapıyor.



Adobetarafından eklentinin bir türlü açıkları engellenemeyince Mozilla'dan ilk adım geldi. Sert tedbirler alan Mozilla Firefox, Flash Playereklentisini varsayılan uygulamalardan kaldırıyor. Google Chrome'da ise Flash videolar açılırken otomatik olarak duruyor.







Mozilla Flash Player eklentisini kaldırmaya bugün itibariyle başlamış durumda. Ayrıca Mozilla'nın Güvenlik Müdürü dün Facebook üzerinden yaptığı açıklama ile Adobe'ye; “Flash Player belasından bir an önce kurtulun artık” mesajı gönderdi.



MOZİLLA, ADOBE FLASH'I RESMEN KAPATTI



İnternet tarayıcısı devi Mozilla dün itibariyle Adobe Flash'ın tüm sürümlerinin Firefox'ta blocklanacağını resmi olarak duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Firefox ekibi başkanı Mark Schmidt, ilgili duyuruyu Twitter hesabından Occupy Flash görseliyle birlikte paylaştı.



Daha önce de hatırlanacağı gibi Flash'a karşı yükselen tepkilerin ilk seslerinden birisi de 2010 yılında yazdığı açık mektupla Steve Jobs tarafından yapılmıştı. Onun ardından Google, 2011 reklamlarında Flash'tan HTML5'e taşıyan Swifty'i tanıtmış ve yakın zamanda Chrome'da Flash animasyonları otomatik olarak durdurmaya başlamıştı.