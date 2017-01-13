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adnan ve didem arasındaki gerginlik büyüyor!

ADNAN VE DİDEM ARASINDAKİ GERGİNLİK BÜYÜYOR!

Kısmetse Olur'da heyecanlı dakikalar.. Bugün ekrana gelecek olan Kısmetse Olur 330. bölümde Gökhan'ın Sibel'e yaptığı sürpriz akıllarda soru işareti bıraktı. Tuğçe ve Sibel arasındaki kriz devam ediyor. Didem ve Adnan arasındaki tartışmanın sebebi ne?

Tarih : 13 Ocak 2017, 09:10
Puan Ver : Adnan Ve Didem Arasındaki Gerginlik Büyüyor!(5/10)5


Hafta içi her gün ekrana gelen Kısmetse Olur bugün 330. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Haftanın finaline yaklaşırken evde gerilim artıyor. Didem ve Adnan arasındaki krizin sebebi ne? Sevilen çift ayrılma noktasına mı geliyor.



Kısmetse Olur evinde beklenmeyen bir gelişme yaşanıyor! Gökhan, Sibel için geri mi dönüyor? Kısmetse Olur yeni bölümüyle hafta içi her gün 12.30'da Kanal D'de..



 



kaynak:milliyet








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