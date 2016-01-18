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adnan polat pistten çıktı!

ADNAN POLAT PİSTTEN ÇIKTI!

Atatürk Havalimanı'na inen TC-AHE tescilli Cessna Citation 550 tipi iş jeti, pisti terk ederken kayarak pistten çıktı. Kayarak pistten çıkan jette Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın da bulunduğu öğrenildi.

Tarih : 18 Ocak 2016, 15:21
Puan Ver : Adnan Polat Pistten Çıktı!(5/10)7


Olay saat 13.15'te meydana geldi. İçinde Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın da olduğu, Milas Bodrum Havalimanı'ndan gelen TC-AHE tescilli Cessna Citation 550 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na indi.



Pistin sonunda Genel Havacılık Apronu'na dönmek isteyen pilotlar, uçağın kontrolünü kaybetti. Kayan iş jeti, karla kaplı toprak alana çıktı. Uçakta bulunan yolcu ve ikisi yabancı pilot biri kabin memurundan oluşan uçuş ekibinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.








Etiketler: Adnan  Polat  Pistten  Çıktı    haber

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