

Olay saat 13.15'te meydana geldi. İçinde Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'ın da olduğu, Milas Bodrum Havalimanı'ndan gelen TC-AHE tescilli Cessna Citation 550 tipi iş jeti, Atatürk Havalimanı'na indi.







Pistin sonunda Genel Havacılık Apronu'na dönmek isteyen pilotlar, uçağın kontrolünü kaybetti. Kayan iş jeti, karla kaplı toprak alana çıktı. Uçakta bulunan yolcu ve ikisi yabancı pilot biri kabin memurundan oluşan uçuş ekibinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.