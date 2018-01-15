Yaptıkları danslarla gündemden düşmeyen Adnan Oktar'ın kedicikleri, yine adlarından söz ettirmeyi başardı. Kırmızı iç çamaşırlı kediciğin videosu olay yarattı.

A9 TV'de program yapan Adnan Oktar, kedicikleriyle yine adından söz ettirdi. Dekolteli kıyafetlerine alışık olduğumuz kediciklerden biri bu sefer olayı abartıp iç çamaşırıyla çıktı.

ADNAN OKTAR GÖZÜNÜ AYIRMADI

Kediciklerden biri iç çamaşırının üzerine giydiği fantezi kıyafetiyle şaşırttı. Kedicik bu kıyafetle dans edince Adnan Oktar gözünü ayırmadan izledi.

Kaynak: haberinburada