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adnan oktar kediciklerin başı şarap şişesi ile dertte!

ADNAN OKTAR KEDİCİKLERİN BAŞI ŞARAP ŞİŞESİ İLE DERTTE!

Ekranda Adnan Oktar'ın kedicikleri şarap/şampanya mı içiyor sorularının sorulmasına neden olan iddialar üzerine, Adnan Hoca'nın kediciklerinden Didem Ürer, canlı yayında kediciklerin masasında bulunan şişelerde şarap ya da şampanya değil sadece meyve suyu olduğunu söyledi.

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:36
Puan Ver : Adnan Oktar Kediciklerin Başı Şarap Şişesi İle Dertte!(8/10)9


Ekranlarda izlenme rekorları kırmakta olan Adnan Oktarın kedicikleri ile ilgili şoke eden gelişmeler yaşanılıyor. Programda verilen şampanya şişesine benzemekte olan şişeler çok dikkat çekmiş bu gelişme gündemi sarsmıştı. Kediciklerden Didem Ürer bu konuya açıklık getirdi şok açıklamalarda bulundu.



Adnan Oktar'ın programıyla hayatımıza giren ve bir andahepsi birer sosyal medya fenomenine dönüşen "kedicikler" geçtiğimiz günlerde garip bir tartışmanın ortasında kaldı. Adnan Oktar'ın sohbetisırasında kedicik olarak bilinen konukların masalarında şampanya şişelerine benzeyen şişeler medyanın dikkatinden kaçmadı. O şişelerdene vardı? Kedicik Didem Ürer son noktayı koydu! Didem Ürer, masalarında bulunan şişelere şarap veya şampanya değil, sadece meyve suyu koyduklarını söyledi.



Adnan Oktar'ın sohbeti sırasında kedicik olarak bilinen konukların masalarında şampanya şişelerine benzeyen şişeler medyanın dikkatinden kaçmadı. Dini ağırlıklı sohbetlerin yaşandığı ve "İnşallah maşallah" kelimelerinin eksik olmadığı bir program sırasında alkol tüketildiğine yönelik haberlerin magazin sayfalarında eleştirilmesi üzerine kediciklerden cevap geldi.



Kediciklerden Didem Ürer, Medyafaresi adlı sitenin Twitter hesabına gönderdiği kısa açıklamasında sosyal medyada yer alan şampanya içtikleri yönündeki iddiayı yalanladı. Didem Ürer'in mesajı şu şekilde oldu:



"Bir haber sitesi olarak asılsız haber yapmanın sorumluluğunu alıyorsunuzdur. Bu şişelerin hepsi meyve suyu. Tekzipbekliyorum."








Etiketler: Adnan  Oktar  Kediciklerin  Başı  Şarap  Şişesi  İle  Dertte    haber

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