ADLİYEYİ SOYDU, KAÇARKEN BOĞULDU, KARISI TUTUKLANDI
Yunanistan'a kaçarken denizde boğulan Nusaybin Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Birgül hakkında yolsuzluk soruşturması açıldığı ortaya çıktı. Birgül'ün ailesinin mal varlığına el konulurken eşi de tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinden kızı ve eşiyle Yunanistan'a geçmek isterken boğulan Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bingül hakkında olaydan bir süre önce "kamuyu zarara uğratmak, zimmet ve resmi belgede sahtecilik" suçlardan soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı.
SAHİL GÜVENLİK CESEDİNE ULAŞTI
Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 gün önce Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine gittikleri bölgede arızalandığı belirlenen lastik bottaki 1'i erkek 3 kişiyi kurtarmış, botun yakınında daha sonra Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olduğu öğrenilen Mehmet Bingül'ün cesedini bulmuştu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada yakınlarının 25 Temmuz'da Bingül hakkında kayıp başvurusunda bulundukları belirlendi.
1 MİLYON, 100 BİN LİRANIN KAYIP OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Bingül'ün ölümünün ardından Nusaybin cumhuriyet savcıları, Bingül'ün görev yaptığı birimdeki tüm işlemleri tek tek inceledi. Soruşturma Mardin ve Kızıltepe adliyelerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar biriminden de destek alınarak derinleştirildi. Çalışmalarda asliye hukuk emanet kasa hesabında bulunan yaklaşık 1 milyon 100 bin liranın kayıp olduğu tespit edildi.
KENDİ HESABI GİBİ KULLANMIŞ
Emanet kasanın bulunduğu bankadaki hesapların geriye dönük incelemesi yapılarak, hesaptaki paranın 2013 yılından itibaren her rutin denetimin ardından Bingül tarafından çekildiği, bir sonraki denetimden birkaç gün önce tekrar hesaba aktarıldığını belirlendi. Eylemin sistemli olarak devam ettiği, son denetimin ardından çekilen paranın ise hesaba aktarılmadığı görüldü.
DENETİM GÜNÜ ORTADAN KAYBOLDU
Müdür Bingül'ün denetimin yapılacağı 24 Temmuz 2017'de ortadan kaybolduğu, 25 Temmuz'da da yakınları tarafından Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bu kişi hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.
KARISI TUTUKLANDI
Bingül'ün eşi Ş. Bingül'ün, Kuşadası'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yoluyla ifadesi alındı. Ş. Bingül, "zimmet suçuna katkısı bulunduğu" şüphesiyle tutuklandı. Bingül'ün ailesi ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konulması kararlaştırıldı.
Kaynak: haberinburada
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