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adliyeden firar eden ünlü iş adamı teslim oldu

ADLİYEDEN FİRAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMI TESLİM OLDU

FETÖ soruşturması kapsamında daha önce adliyeden firar ettiği iddia edilen Fİ YAPI'nın sahibi ünlü işadamı Fikret İnan, teslim oldu.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 10:48
Puan Ver : Adliyeden Firar Eden Ünlü İş Adamı Teslim Oldu(0/10)


Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) maddi destek sağlakları iş adamlarına yönelik apılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Fi-Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın teslim olmak için geldiği adliyeden kaçtığı öne sürülmüştü.








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