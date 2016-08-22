ADLİYEDEN FİRAR EDEN ÜNLÜ İŞ ADAMI TESLİM OLDU
FETÖ soruşturması kapsamında daha önce adliyeden firar ettiği iddia edilen Fİ YAPI'nın sahibi ünlü işadamı Fikret İnan, teslim oldu.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) maddi destek sağlakları iş adamlarına yönelik apılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan Fi-Yapı'nın sahibi Fikret İnan'ın teslim olmak için geldiği adliyeden kaçtığı öne sürülmüştü.
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