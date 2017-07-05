ADLİYEDEKİ BANKAMATİK KARTI KOPYACILARI TESPİT EDİLDİ
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki bankamatik ATM'sine yerleştirilen kart kopyalama cihazı ile bazı personelin maaşları çekildi.
Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis, ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirenlerin görüntülerine ulaştı.
İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli çalışanların maaşlarını çektikleri ATM'ye kart kopyalama cihazı yerleştirildiği ortaya çıktı. Maaş hesapları boşaltılan adliye personeli savcılığa başvurdu.
ATM'lerin kameralarını izleyen Siber polis ekipleri, şebeke üyelerinin ikişer üçer kişilik gruplar halinde makinelere kopyalama cihazını yerleştirdiğini tespit etti.
Tespit üzerine, şikâyetçi olan ve hesaplarından para çekilen memur ve çalışanlarının hesaplarını incelemeye alan polis ekipleri, hesaplardaki paraların aynı şebeke tarafından çekildiğini ve internetten alışveriş yapıldığını belirledi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar