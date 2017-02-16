Uefa, Kafa Vuruşlarını Mercek Altına Aldı
Dev Bankadan Flaş Dolar Tahmini!
Taksi̇m Cami̇si̇ İ̇çi̇n İ̇lk Kazma Vuruluyor
Irak'ta Deaş'ın Sözde Musul Valisi Öldürüldü
Adliyede Kavga: 5 Yaralı, 15 Gözaltı
Kdv'de Jet İade Dönemi
Chp Sosyal Medyadan Hayır Diyecek
Çalımbay'dan Tudor Açıklaması!
Şehit Ve Gazi Yakınları Hacca Kurasız Gidecek
Akıl Almaz İddia! Pkk'lının Sicilini Temizleyip...
Başbakan Binali Yıldırım Konuşuyor
Nba'in En Çok Kazananı Lebron James
Edirne Fetö Cüleri Yunanistan A Kaçıran Şebekeyi...
Promosyon Ödemesi Kimliğin Son Numarasına Göre...
Trump İkinci Fireyi Verdi! Bakan Adayı Çekildi
El Bab'da Son Durum Ne? El Bab Operasyonu Bitti Mi?
Düzce Cezaevinde Bir Mahkum Yangın Çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'yi Ziyaret Ederek Umre Yaptı
Tp-Link Re450 İnceleme
Apple, Airpods Siparişlerine Yetişemiyor!

ADLİYEDE KAVGA: 5 YARALI, 15 GÖZALTI


ADLİYEDE KAVGA: 5 YARALI, 15 GÖZALTI
Tarih : 16 Şubat 2017, 14:02
Puan Ver : Adliyede Kavga: 5 Yaralı, 15 Gözaltı(7/10)8


Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir davaya katılan taraflar arasında yaşanan kavgada 5 kişi darp neticesi yaralanırken, 15 kişi ise gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir dava sonrasında mahkemeye katılan iki grup arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslar adliye içerisinde birbirine girdi. Adliye polislerinin müdahale ettiği kavga için çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıslardan 5 kişi darp neticesi yaralanırken 15 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Adliyede  Kavga  5  Yaralı  15  Gözaltı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER