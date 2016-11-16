Hakkari'deki Onlarca Köpek Ölüsü Dehşete Düşürdü
İskenderun'da Fırtına Hayatı Felç Etti
Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro

adliye önünde ortalık karıştı! yaralılar var

ADLİYE ÖNÜNDE ORTALIK KARIŞTI! YARALILAR VAR

Kayseri adliyesinin önünde bu sabah ortalık fena karıştı. Mal paylaşımı davasının ardından iki ailenin yakınları birbirine saldırdı.

Tarih : 16 Kasım 2016, 15:49
Puan Ver : Adliye Önünde Ortalık Karıştı! Yaralılar Var(8/10)9


Kayseri adliyesinde boşanan çift arasındaki mal paylaşımı davasının ardından, bu Sabah akraba iki ailenin yakınları arasında çıkan kavgada damat Levent Yıldız (25), kardeşi Bülent Yıldız (23) tabanca kurşunuyla, baba Recep Yıldız (50) ise bıçak ve sopalarla elinden yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak Levent Yıldız'ın eski 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.



Merkez Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan adliye binası önünde meydana gelen olayda, bir süre önce boşanan Leyla Ağca (22) ve Levent Yıldız'ın 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı kişisel eşyaların paylaşımı davası ertelendi. Adliye binasından çıkan ve Pınarbaşı İlçesinin Kızılören Köyünde oturan kız tarafı Ağca ailesi ile erkek tarafı Yıldız ailesi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Boşanan Leyla'nın ağabeyleri Kemal ve Erkan Ağca ile damat Levent, babası Recep ve kardeşi Bülent Yıldız arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga meydana geldi. Kavga sırasında Erkan Ağca, belinden çıkardığı tabancayla eski eniştesi Levent Yıldız'ı göğsünden, kardeşi Bülent Yıldız'ı ise sol bacaklarından vurdu. Büyük ağabey Kemal Ağca da eski damatlarının babası Recep Yıldız'ı sopa ve bıçak darbeleriyle yaraladı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Adliye  Önünde  Ortalık  Karıştı  Yaralılar  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER