

Kayseri adliyesinde boşanan çift arasındaki mal paylaşımı davasının ardından, bu Sabah akraba iki ailenin yakınları arasında çıkan kavgada damat Levent Yıldız (25), kardeşi Bülent Yıldız (23) tabanca kurşunuyla, baba Recep Yıldız (50) ise bıçak ve sopalarla elinden yaralandı. Saldırıyla ilgili olarak Levent Yıldız'ın eski 2 kayınbiraderi gözaltına alındı.







Merkez Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesinde bulunan adliye binası önünde meydana gelen olayda, bir süre önce boşanan Leyla Ağca (22) ve Levent Yıldız'ın 1'inci Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı kişisel eşyaların paylaşımı davası ertelendi. Adliye binasından çıkan ve Pınarbaşı İlçesinin Kızılören Köyünde oturan kız tarafı Ağca ailesi ile erkek tarafı Yıldız ailesi arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.







Boşanan Leyla'nın ağabeyleri Kemal ve Erkan Ağca ile damat Levent, babası Recep ve kardeşi Bülent Yıldız arasında tabanca, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga meydana geldi. Kavga sırasında Erkan Ağca, belinden çıkardığı tabancayla eski eniştesi Levent Yıldız'ı göğsünden, kardeşi Bülent Yıldız'ı ise sol bacaklarından vurdu. Büyük ağabey Kemal Ağca da eski damatlarının babası Recep Yıldız'ı sopa ve bıçak darbeleriyle yaraladı.







kaynak:milliyet