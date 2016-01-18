İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bin 128 akademisyene destek veren bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar açıklama yaptı



'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiri yayınlayan 1128 akademisyene destek veren bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda açıklama yaptı.







Grup adına basın açıklamasını Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ceyda Karan yaptı.







BİLDİRİYİ BAZI BÖLÜMLERİ DIŞARDA BIRAKARAK OKUDULAR







Ceyda Karan 1128 akademisyenin imzaladığı bildiriden bir bölüm okuyarak, "Bu sözlerin altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.