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adliye önünde 'akademisyenlere destek'

ADLİYE ÖNÜNDE 'AKADEMİSYENLERE DESTEK'

İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde bin 128 akademisyene destek veren bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar açıklama yaptı

Tarih : 18 Ocak 2016, 16:12
Puan Ver : Adliye Önünde 'akademisyenlere Destek'(10/10)11


'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiri yayınlayan 1128 akademisyene destek veren bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda açıklama yaptı.



Grup adına basın açıklamasını Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Ceyda Karan yaptı.



BİLDİRİYİ BAZI BÖLÜMLERİ DIŞARDA BIRAKARAK OKUDULAR



Ceyda Karan 1128 akademisyenin imzaladığı bildiriden bir bölüm okuyarak, "Bu sözlerin altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.








Etiketler: Adliye  Önünde    Akademisyenlere  Destek      haber

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