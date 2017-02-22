28 Şubat Platformu Sözcüsü Habibe Öcal, toplumun hemen hemen yarısının, 28 Şubat darbesinden habersiz olduğunu belirterek, "Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur.



28 Şubat Platformu Sözcüsü Habibe Öcal, toplumun hemen hemen yarısının, 28 Şubat darbesinden habersiz olduğunu belirterek, "Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz'da yeniden darbe ile yüz yüze geldik." dedi.







28 Şubat Platformu üyeleri, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 28 Şubat davası duruşması öncesinde adliye önünde toplandı. Grup, "Geciken adalet adelet değildir", "Başörtüsüne uzanan elleri unutmadık", "28 Şubat'ın 20. yılında takipteyiz" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.







Grup adına basın açıklamasını okuyan Platform Sözcüsü Öcal, 28 Şubat'ta sadece siyasi iradenin değil, ekonomik, kültürel, sosyal varlığının hedef alındığını, milli değer ve varlıklarının bütün cephelerden saldırıya uğradığını ve millet iradesinin hoyratça ayaklar altına alındığını belirterek, insan hakları, özgürlükler, inanç ve medeniyet değerlerinin yok edilmek istendiğini ifade etti.







kaynak:haberler