5 Yılda Alzheimer Riskini Yarı Yarıya Düşürüyor!
O Plan Ekonomiye Kazanç Sağlayacak!
Burçin Terzioğlu: 'seri Katil Olurdum'
Fıfa'dan Fatih Terim Açıklaması!
Adliye Müdürüde Dolandırıcıların Ağına Düştü!
Soylu'dan 'başbakan' Gafı Yapan Kılıçdaroğlu'na: Kafası Güzel Galiba
O Kanser Türünün Habercisi Olabilir!
Survivor Berna Gerçeği Öğrenince Şoke Oldu!
Bim, 4 Bin Kişiyi İşe Alacak
Olympiakos - Beşiktaş Maçının Hakemi Belli Oldu
Fransız Kayak Merkezinde Çok Sayıda Kişi Çığ Altında Kaldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyetinin ...
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Erdoğan-Putin Görüşmesinde Gündem Yoğun
Derin Mermerci'den Flaş Açıklama! Hasta Mı?
Galatasaray, Uefa'dan Men Edilme Riski Altında İddiası...
Almanya'dan Çavuşoğlu'na Bir Engelleme Daha!
Yolcu Otobüsü Devrildi: 6 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
Kredi Kartı, Kredi Ve Kredili Mevduat Hesabı Kullananlar...
Akar, Antalya'da Abd Ve Rusya Genelkurmay Başkanları İle Görüştü

adliye müdürüde dolandırıcıların ağına düştü!

ADLİYE MÜDÜRÜDE DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞTÜ!

Telefon aracılığı ile dolandırıcılık yapan şebekenin bu seferki hedefi, Haymana Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Kadriye Demir oldu. Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandıran telefon şebekesi, Haymanalı Adliyesi'nin kıdemli ve tecrübeli personelinden Kadriye Demir'i de dolandırdı.

Tarih : 07 Mart 2017, 15:55
Puan Ver : Adliye Müdürüde Dolandırıcıların Ağına Düştü!(7/10)6


Telefon aracılığı ile dolandırıcılık yapan şebekenin bu seferki hedefi, Haymana Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Kadriye Demir oldu. Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandıran telefon şebekesi, Haymanalı Adliyesi'nin kıdemli ve tecrübeli personelinden Kadriye Demir'i de dolandırdı.



 Telefon aracılığı ile dolandırıcılık yapan şebekenin bu seferki hedefi, Haymana Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Kadriye Demir oldu. Türkiye genelinde yüzlerce kişiyi dolandıran telefon şebekesi, Haymanalı Adliyesi'nin kıdemli ve tecrübeli personelinden Kadriye Demir'i de dolandırdı.



Haymana Adliyesi'nde uzun yıllar Yazı İşleri Müdürü olarak çalışan Kadriye Demir'i dolandırıcılar telefonla aradı. Telefonun ekranında bir bankanın adının yazdığını gören Demir, muhatabın banka olduğunu düşünerek, yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Ben ekranda bankanın adının yazdığını görünce şüphe etmedim. Adamların ifadesi, banka hesaplarından para çekilmek istendiğini, işlemin askıda kaldığını, şüpheli olduğunu düşündükleri için aradıklarını söylediler. Ben de istedikleri bilgileri paylaştım. Yaklaşık 1 saat konuştuk, telefonuma gelen şifreleri onlarla paylaştım, o sırada beni 0212 alan kodlu bir numara arıyordu. Telefonu kapattıktan sonra o numara ile görüştüm ve bana dolandırıldığımızı söylediler. Ben ilk etapta bu 0212 numaralı telefonun dolandırıcı olduğunu sandım. Lakin daha sonra ilk arayan numara tarafından dolandırıldığımı bankaya gittiğimde öğrendim. Hesaplarımı kontrol ettiğimde bir hesabımdan bin 100 TL, diğer hesabımdan ise 2 bin 300 TL paramın çekildiğini gördüm."



 



kaynak:haberler








Etiketler: Adliye  Müdürüde  Dolandırıcıların  Ağına  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER