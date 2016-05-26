

DÜZCE'nin Yığılca ilçesi'nde geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki kızını kaçırdıkları iddiasıyla tartıştığı Nezahat ve Ayşe Teke'yi av tüfeğiyle öldüren Yusuf D'nin yakınları ile yaşamını yitiren kız kardeşlerin yakınları arasında adliyede çıkan kavgada biri kadın üç kişi yaralandı.







Yığılca'da Ayşe Teke'nin 16 yaşındaki oğlu E.T, iddiaya göre Yusuf D.'nin 16 yaşındaki kızı Ö.D'yi kaçırdı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de yaşanan olayın ardından Ayşe Teke'nin evine giden Yusuf D. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Yusuf.D. av tüfeğiyle Ayşe Teke ile kız kardeşi Nezahat Teke'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Yusuf D, 4 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.







Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Tasarlayarak adam öldürme ve tehdit' suçlamalarıyla yargılanması devam eden Yusuf D. hakim karşısına çıktı. Mahkeme öncesi cinayet zanlısı Yusuf D'nin yakınları ile öldürülen Teke kardeşlerın yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çıkan olaylar nedeniyle Düzce Adliyesi'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgada biri kadın üç kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.