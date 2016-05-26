O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adliye koridorunda karşılaşan taraflar kavga etti 3 yaralı

ADLİYE KORİDORUNDA KARŞILAŞAN TARAFLAR KAVGA ETTİ 3 YARALI

DÜZCE'nin Yığılca ilçesi'nde geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki kızını kaçırdıkları iddiasıyla tartıştığı Nezahat ve Ayşe Teke'yi av tüfeğiyle öldüren Yusuf D'nin yakınları ile yaşamını yitiren kız kardeşlerin yakınları arasında adliyede çıkan kavgada biri kadın üç kişi yaralandı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 16:48
Puan Ver : Adliye Koridorunda Karşılaşan Taraflar Kavga Etti 3 Yaralı(9/10)7


DÜZCE'nin Yığılca ilçesi'nde geçtiğimiz yıl 16 yaşındaki kızını kaçırdıkları iddiasıyla tartıştığı Nezahat ve Ayşe Teke'yi av tüfeğiyle öldüren Yusuf D'nin yakınları ile yaşamını yitiren kız kardeşlerin yakınları arasında adliyede çıkan kavgada biri kadın üç kişi yaralandı.



Yığılca'da Ayşe Teke'nin 16 yaşındaki oğlu E.T, iddiaya göre Yusuf D.'nin 16 yaşındaki kızı Ö.D'yi kaçırdı. Geçtiğimiz yıl 7 Eylül'de yaşanan olayın ardından Ayşe Teke'nin evine giden Yusuf D. ile evde bulunanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Yusuf.D. av tüfeğiyle Ayşe Teke ile kız kardeşi Nezahat Teke'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan Yusuf D, 4 gün sonra jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten adam öldürme', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Tasarlayarak adam öldürme ve tehdit' suçlamalarıyla yargılanması devam eden Yusuf D. hakim karşısına çıktı. Mahkeme öncesi cinayet zanlısı Yusuf D'nin yakınları ile öldürülen Teke kardeşlerın yakınları arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çıkan olaylar nedeniyle Düzce Adliyesi'ne çok sayıda ekip sevk edildi. Kavgada biri kadın üç kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulansıyla kaldırıldıkları Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.








Etiketler: Adliye  Koridorunda  Karşılaşan  Taraflar  Kavga  Etti  3  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER