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ADLİYE ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ


ADLİYE ÇIKIŞINDA SİLAHLI SALDIRI: 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Tarih : 17 Kasım 2015, 09:05
Puan Ver : Adliye Çıkışında Silahlı Saldırı: 15 Yaşındaki Çocuk Öldü(8/10)7


Ankara'da Sincan Adliyesi'nden çıkan baba ve oğlun bindikleri otomobile kavşakta durdukları sırada ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.



KIRMIZI IŞIKTA DURDUĞU SIRADA ATEŞ AÇILDI



Alınan bilgiye göre, Sincan Adliyesi'nde bir davada ifade veren Fuat Y, davanın ardından oğlu 15 yaşındaki Seğmen Y. ile otomobile binerek adliyeden çıktı.



Baba ve oğlunun bulunduğu 06 VES 28 plakalı otomobile Sincan Adliyesi kavşağında kırmızı ışıkta durduğu sırada, yanına yaklaşan başka bir otomobilden tabanca ve tüfekle ateş açıldı.








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