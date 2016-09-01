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ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ BAŞLADI


ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ BAŞLADI
Tarih : 01 Eylül 2016, 10:53
Puan Ver : Adli Yıl Açılış Töreni Başladı(10/10)10


Adli Yıl Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu törene katılmıyor.








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