'ADLİ TIP'A HER AY 650 İSTİSMARA UĞRAMIŞ ÇOCUK VAKASI GÖNDERİLİYOR'
TBMM'de Ak Parti, CHP, MHP ve HDP grupları tarafından çocuklara yönelik her türlü istismarın araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Karaman'daki olay başta olmak üzere tüm yurtta çocuklara yönelik istismar iddialarını araştırmak amacıyla kurulan TBMM Komisyonu, 21 Nisan'da göreve başladı. Komisyonun üç ay içerisinde bir rapor hazırlaması öngörülüyor.
Gazetehabertürk'ten Ümran Avcı'nın haberine göre cinsel istismar ve şiddet üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Oğuz Polat başkanlığında İMDAT'ın (Şiddeti Önleme Rehabilitasyon Derneği ve ASUMA Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele ve Araştırma Merkezi) “Çocuk İstismarına Yönelik' Komisyona yol haritası olması amacıyla çok sayıda uzmanla birlikte 133 sayfalık bir rapor hazırladı. “Çocuk istismarına yönelik rapor”, bugün komisyona sunulacak.
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