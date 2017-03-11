ADLİ TIP RUSYA'DAN DNA İSTEDİ
Büyükçekmece'de televizyon kulesine çarparak düşen helikopterde hayatını kaybeden 7 kişiden iki pilot ve Eczacıbaşı Holding yöneticisinin cenazesi aileri tarafından teslim alındı.
Büyükçekmece'de televizyon kulesine çarparak düşen helikopterde hayatını kaybeden 7 kişiden iki pilot ve Eczacıbaşı Holding yöneticisinin cenazesi aileri tarafından teslim alındı.
4 Rus vatandaşından kimlikleri tespit edilen iki kişinin cenazeleri teslim için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Vücut bütünlüğü bozulan ve yanarak tanınmayacak hale gelen 2 kişi için ise Rusya'dan DNA örneği istendi.
kaynak:gazetevatan
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