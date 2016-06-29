

Atatürk Havalimanı'nda dün gece meydana gelen hain terör saldırısının ardından, yakınlarından haber alamayanların Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor. Şu ana kadar kimliği tespit edilen 27 cenazeden 18'i ailelerine teslim edilirken, yaklaşık yarım saatte bir hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunduğu ve kurbanların yakınlarının kimlik tesbiti için Adli Tıp'a alındığı öğrenildi.







Atatürk Havalimanı'nda yaşanan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim ediliyor. Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan ve kimlikleri tespit edilen 27 cenazeden 18'i ailelerine teslim edildi.