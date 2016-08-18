

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ / PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan profesör ve doktorlardan oluşan 50 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda FETÖ / PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişi, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Adli Tıp Kurumu'na yönelik FETÖ / PDY operasyonu kapsamında 8 gün önce gözaltına alınan profesör ve uzmanlardan oluşan 63 kişiden 50'si, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sorguları yapılan 50 kişinin tamamı, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiler.