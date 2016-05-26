Büyükçekmece'nin Celaliye Mahallesi sahilinde girdikleri denizde boğularak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Enes Yılmaz ve 17 yaşındaki Günay Tavlı'nın cenazeleri aileleri tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı



Büyükçekmece'nin Celaliye Mahallesi sahilinde girdikleri denizde boğularak yaşamını yitiren 15 yaşındaki Enes Yılmaz ve 17 yaşındaki Günay Tavlı'nın cenazeleri aileleri tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı. Çocuklarının cansız bedenlerini teslim alan aileler sinir krizi geçirdi. Yılmaz'ın cenazesinin Samsun, Tavlı'nın cenazesinin de Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.