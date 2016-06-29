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adli tıp, atalay filiz hakkında kararını verdi!

ADLİ TIP, ATALAY FİLİZ HAKKINDA KARARINI VERDİ!

Yakalandıktan sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı izlenimi vermeye çalışan, seri cinayet zanlısı Atalay Filiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu kararını verdi. Adli Tıp'ta ayakta yapılan incelemede Filiz'in cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.

Tarih : 29 Haziran 2016, 14:46
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Yakalandıktan sonra akıl sağlığının yerinde olmadığı izlenimi vermeye çalışan, seri cinayet zanlısı Atalay Filiz için İstanbul Adli Tıp Kurumu kararını verdi. Adli Tıp'ta ayakta yapılan incelemede Filiz'in cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.



Seri cinayet zanlısı Atalay Filiz, pazartesi günü İstanbul Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Sabah gazetesinin haberine göre, Adli Tıp Kurumu'nda ayakta yapılan incelemede Filiz'in cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verildi.



Adli Tıp Kurulu 4. Kurul'da heyet karşısına çıkarılan Atalay Filiz, heyeti kandırmak için şizofren hastası rolünü oynadı. Adli Tıp 4. Kurulu, Atalay Filiz'in bu tavırlarını inandırıcı bulmayarak cezai ehliyetinin bulunduğuna karar verdi. Hastaneye yatırılması talebinin de uygun görülmemesi üzerine Atalay Filiz Silivri Cezaevine gönderildi.



Atalay Filiz'in savcılık ifadesinde, "11 yaşından itibaren sürekli gazete okuduğunu ve gazetelerde kendisine şifreli mesajlar verildiğini fark ettiğini" söylemişti. Kurbanlarından Fatma Kayıkçı'nın, kimliğini deşifre etmeye çok yaklaştığını ileri süren Filiz, gazete yazılarından kimliğini açığa çıkarması durumunda Kayıkçı'yı öldürmesi gerektiği yönünde mesajlar aldığını öne sürmüştü.








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