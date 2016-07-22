

Kamudaki FETÖ yapılanmasının tüm memurları tek tek temizleniyor. 657'de disiplin maddesinin değişmesiyle artık geri dönüş imkânı kalamayacak. Yeni alınacak memurlar için adli sicile ek olarak güvenlik soruşturması da yapılacak







15 Temmuz gecesi ihanet çetesi tarafından kalkışılan darbe girişimi milletin ve devletin dik duruşu sayesinde bertaraf edildi. Şimdi kamu kurumlarında bu örgüte bulaşmış teröristlerin temizlenmesi hızla devreye sokuldu. Türkiye,t kamu kurumlarının en önemli mevkilerine girmiş örgüt elemanlarından birer ur gibi kurtuluyor. Bu noktada kamu hizmetlerinde bir boşluk söz konusu olmadığı gibi hizmetler daha sağlıklı ve halka yönelik olarak yapılmaya başlanacak. Daha önce örgüte çalışan bu insanların yerine devletine ve milletine bağlı memurlar geçecek ve kamu hizmetini olması gerektiği gibi yapacak.