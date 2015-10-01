Adıyaman ilinde, bir otomobil içerisinden açılan ateş sonucu 5 kurşunla yaralanan 25 yaşında olan Hasan Murat Yavaşsöz isimli genç, kaldırıldığı Hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.



Adıyaman'da yaşanan silahlı saldırıya ilişkin edinilen bilgiye göre, İmam Ağa Mahallesi, Fırat Caddesi üzerinde yürüyen 25 yaşındaki HASAN Murat Yavaşsöz, yanından geçen otomobil içerisinden kendisine yapılan silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet alan genç adam, kanlar içerisinde yere yığılırken, durumun farkına varan vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi.