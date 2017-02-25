ADIYAMAN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Adıyaman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 avukat gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda avukatlar B.S, M.T. ve M.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında bir avukatın arandığı öğrenildi. Zanlılar, evleri ve bürolarında yapılan aramanın ardından sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
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