ADIYAMAN'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Adıyaman'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında görevlerinden ihraç edilen eski öğretmenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
kaynak:sabah
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