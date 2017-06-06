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adıyaman'da fetö operasyonu: 14 gözaltı

ADIYAMAN'DA FETÖ OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Adıyaman'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 06 Haziran 2017, 15:10
Puan Ver : Adıyaman'da Fetö Operasyonu: 14 Gözaltı(10/10)12


Adıyaman'da polis ekiplerince düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda aralarında görevlerinden ihraç edilen eski öğretmenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 



 



kaynak:sabah








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