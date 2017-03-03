ADIYAMAN'DA ARTÇI SARSINTILAR
Adıyaman'da dün yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tam 120 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
Adıyaman'da dün yaşanan 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından tam 120 artçı sarsıntı daha kaydedildi. 5.5'lik deprem Adıyaman'da bulunan onlarca köyü etkiledi. Yığma taş evler köylülerin başlarına yıkıldı. Yaşanan her artçı deprem korkuları yeniledi. Samsat ilçesi adeta beşik gibi sallanırken, 5.5'lik ilk deprem meydana geldiğinde Akdamar, Taşkuyu, Bayıllı ve Ovacık köylerinde evler yıkıldı. Herkes bir panikle kendini dışarı attı.
kaynak:haberler
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