

Adıyaman'da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.







Valilikten yapılan yazılı açıklama, Kömür beldesi Boğazözü mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında terör örgütü PKK mensuplarınca güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda, jandarma er Mücahit Şimşek'in (21) yaralandığı hatırlatıldı.







Yaralı askerin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ancak müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan terör örgütü ve iş birlikçilerine karşı yürüttüğümüz mücadele daha büyük bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Alçakça ve korkakça gerçekleştirilen bu saldırı sonucu bugün bize bu acıyı yaşatanlar, bilsinler ki bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceklerdir." ifadelerine yer verildi.