ADİS JAHOVİC, REKOR KIRAMADAN GÖZTEPE'DEN AYRILDI
Süper Ligde Göztepe forması giyen Adis Jahovic, 19 gol atan Fevzi Zemzem'in rekorunu kıramadan takımdan ayrıldı.
Süper Lig'de Göztepe formasıyla 14 golü bulunan Adis Jahovic, Atiker Konyaspor'a transfer oldu.
2016-2017 sezonundan itibaren forma giydiği Göztepe ile TFF 1. Lig'de 33, Süper Lig'de 18 ve Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan Jahovic, 53 karşılaşmada 35 gol attı.
Makedon golcü, Göztepe'nin geçen yıl Süper Lig'e çıkmasına ve bu sezon başarılı sonuçlar almasına katkı verdi.
FİNALDE AĞLARI SARSMIŞTI
Geçen yıl Antalya'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında Eskişehirspor'a karşı normal süresi 1-1 berabere biten maçta gol atan Jahovic, seri penaltı atışlarında da meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu.
TAKIMININ 32 GOLÜNÜN 14'ÜNÜ ATTI
Atiker Konyaspor ile anlaşan Adis Jahovic, Göztepe'nin 14 yıl sonra Süper Lig'e döndüğü 2017-2018 sezonunun 19 haftasında takımının attığı 32 golün 14'ünü kaydetti.
145 golle Göztepe'nin Süper Lig tarihindeki en fazla gol atan ismi konumunda bulunan Fevzi Zemzem, gol kralı olduğu 1967-1968'de 19 gol atmıştı.
Yine sarı-kırmızılı ekibin efsane isimlerinden Gürsel Aksel de 1961-1962 sezonunda 19 gol bulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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