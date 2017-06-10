ADIM ADIM 100 BİNE GİDİYOR
Geçenhafta 477.5 milyon dolarla haftalık bazda son 2.5 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşen Borsa İstanbul'da, endeks haftanın son işlem gününde kapanış rekoru kırdı.
Geçenhafta 477.5 milyon dolarla haftalık bazda son 2.5 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşen Borsa İstanbul'da, endeks haftanın son işlem gününde kapanış rekoru kırdı. Endeks günü yüzde 1 artışla 98 bin 942 seviyesinden tamamladı. Borsa dün dünyanın en fazla yükselen piyasaları arasında yer aldı. Yılbaşından bu yana hisse senedinde 2.5 milyar, tahvil-bono piyasasında ise 2.8 milyar dolarlık net alım gerçekleşti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar