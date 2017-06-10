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adım adım 100 bine gidiyor

ADIM ADIM 100 BİNE GİDİYOR

Geçenhafta 477.5 milyon dolarla haftalık bazda son 2.5 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşen Borsa İstanbul'da, endeks haftanın son işlem gününde kapanış rekoru kırdı.

Tarih : 10 Haziran 2017, 09:49
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Geçenhafta 477.5 milyon dolarla haftalık bazda son 2.5 yılın en yüksek yabancı girişi gerçekleşen Borsa İstanbul'da, endeks haftanın son işlem gününde kapanış rekoru kırdı. Endeks günü yüzde 1 artışla 98 bin 942 seviyesinden tamamladı. Borsa dün dünyanın en fazla yükselen piyasaları arasında yer aldı. Yılbaşından bu yana hisse senedinde 2.5 milyar, tahvil-bono piyasasında ise 2.8 milyar dolarlık net alım gerçekleşti.








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