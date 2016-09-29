Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz'ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.