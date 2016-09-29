O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

adil öksüz'ün yeğeni adliyeye sevk edildi

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz'ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Tarih : 29 Eylül 2016, 16:00
Puan Ver : Adil Öksüz'ün Yeğeni Adliyeye Sevk Edildi(0/10)


Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz'ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.








Etiketler: Adil  Öksüz  Ün  Yeğeni  Adliyeye  Sevk  Edildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER