ADİL ÖKSÜZ'ÜN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz'ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve firardaki Adil Öksüz'ün yeğeni olan İ.Ö. ve 6 kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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