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'adil öksüz'ün yakalanma ihtimali olduğu an öldürüleceği kesin'

'ADİL ÖKSÜZ'ÜN YAKALANMA İHTİMALİ OLDUĞU AN ÖLDÜRÜLECEĞİ KESİN'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ'cü Adil Öksüz ile ilgili “Bence yurt dışına kaçmadı. Şimdiye kadar 30 defa görüntü verdirirlerdi internete. Türkiye'de bir yerde. Ama burada da yakalanması zor. Çünkü bu ihtimal olursa öldürüleceği kesin'' dedi.

Tarih : 01 Nisan 2017, 15:18
Puan Ver : 'adil Öksüz'ün Yakalanma İhtimali Olduğu An Öldürüleceği Kesin'(8/10)5


Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi, Akıncı Üssü iddianamesinde 2 numaralı şüpheli olarak açıklanan FETÖ'cü Adil Öksüz'ün, ABD Başkonsolosluğu'ndan, yurt dışına kaçırılmak için aradığını söyledi. Öksüz'ün yurt dışına kaçmadığını düşündüğünü belirten Gökçek,“İncirlik Üssü'nde olabilir mi, olabilir.



Bir büyükelçilikte olabilir mi, olabilir. Nerede olduğunu, zaman içerisinde anlayacağız” dedi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Başkan Melih Gökçek, gündeme ilişkin önemli açıklama ve değerlendirmelerde bulundu. FETÖ'nün, darbe girişimi öncesi Türk siyasetini karıştıran 4 önemli faaliyetini de anlatan Başkan Gökçek, bunu “AK Parti iktidarını ortadan kaldırmak için için Hakan Şükür'ü milletvekili olarak, İdris Naim Şahin'i de bakan olarak sızdırması”, “Deniz Baykal'ı kaset skandalıyla görevden ayırıp, CHP liderini değiştirmesi”, “MHP'de 10 genel başkan yardımcısının yine kaset skandalıyla uzaklaştırılması” ve “Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi” olarak açıkladı.



 



kaynak:türkiyegazetesi








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