O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ADİL ÖKSÜZÜN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ, KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK


ADİL ÖKSÜZÜN PASAPORTU İPTAL EDİLDİ, KIRMIZI BÜLTENLE ARANACAK
Tarih : 16 Ağustos 2016, 16:00
Puan Ver : Adil Öksüzün Pasaportu İptal Edildi, Kırmızı Bültenle Aranacak(0/10)


Fethullahçı terör örgütü soruşturmasının bir numaralı zanlısı olan Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz'ün yakalanabilmesi için Sakarya'da polis ve jandarma araştırmalarını sürdürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz'ün yakalanabilmesi için bir Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulan terörle mücadele ve kaçakçılık organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli uzman polislerin aralarında bulunduğu özel ekip görevlendirildi. Bu ekibin yanısıra Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat şubesi ekipleri de Akyazı, Adapazarı ve Hendek bölgelerinde araştırmalarını sürdürüyor.








Etiketler: Adil  Öksüzün  Pasaportu  İptal  Edildi  Kırmızı  Bültenle  Aranacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER