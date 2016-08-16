

Fethullahçı terör örgütü soruşturmasının bir numaralı zanlısı olan Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz'ün yakalanabilmesi için Sakarya'da polis ve jandarma araştırmalarını sürdürüyor. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde Yrd.Doç.Dr. Adil Öksüz'ün yakalanabilmesi için bir Emniyet Müdür Yardımcısı başkanlığında kurulan terörle mücadele ve kaçakçılık organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünde görevli uzman polislerin aralarında bulunduğu özel ekip görevlendirildi. Bu ekibin yanısıra Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat şubesi ekipleri de Akyazı, Adapazarı ve Hendek bölgelerinde araştırmalarını sürdürüyor.